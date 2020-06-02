Iğdır'da fırtına öncesi uyarı Iğdır'da gündüz saatlerinde beklenen fırtına öncesi Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü vatandaşları uyardı.

Iğdır'da gündüz saatlerinde beklenen fırtına öncesi Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Iğdır'da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde vatandaşlar uyarıldı. - IĞDIR

Kaynak: İHA