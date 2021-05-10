Iğdır'da fırtına evlerin çatılarını uçurdu
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Iğdır'da fırtına evlerin çatılarını uçurdu

Iğdır'da fırtına evlerin çatılarını uçurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Iğdır'da etkili olan şiddetli fırtına sonrası bir evin çatısı havaya uçtu.

Iğdır'da etkili olan şiddetli fırtına sonrası bir evin çatısı havaya uçtu. Elektrik tellerinin de kopmasına neden olan fırtına birçok ağacı ise kökünden kopardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Iğdır için yaptığı kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısı sonrası Iğdır'da şiddetli fırtına etkili oldu. Hızı zaman zaman 80-90 kilometreye kadar çıkan fırtına, Iğdır merkeze 7 kilometre uzaklıkta bulunan Özdemir köyündeki Yusuf Aras'a ait evin çatısını havaya uçurdu. Çatıyı evden 50 metre uzağa savuran fırtına köydeki elektrik kablolarını da kopardı. Köy alanında bulunan birçok ağacın ise kökünden kopmasına neden olan fırtına kısa süre sonra etkisini yitirdi. Oluşan fırtına nedeniyle can kaybı ve yaralanma olmazken Yusuf Aras'a ait evde maddi hasar oluştu. Kopan elektrik kablolarının onarılması için yetkililere bilgi verildiği öğrenildi. - IĞDIR

Iğdır'da fırtına evlerin çatılarını uçurdu
Iğdır'da fırtına evlerin çatılarını uçurdu
Iğdır'da fırtına evlerin çatılarını uçurdu
Iğdır'da fırtına evlerin çatılarını uçurdu
Iğdır'da fırtına evlerin çatılarını uçurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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