Iğdır'da fırınlar denetlendi - Haberler
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Iğdır'da fırınlar denetlendi

Iğdır'da fırınlar denetlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentte ekmek, pide ve diğer unlu mamulleri üreten işletmelerde gramaj ve temizlik denetimi yaptı.

IĞDIR (İHA) - Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentte ekmek, pide ve diğer unlu mamulleri üreten işletmelerde gramaj ve temizlik denetimi yaptı.

Şehrin birçok noktasında faaliyet gösteren unlu mamul üretim yerlerinde, fırın, bakkal ve marketlerde ekmeklerin gramajı başta olmak üzere hijyen şartları gibi konularda denetim yaptı.

Ekipler, fırınlarda özellikle çalışanların, imalathane ve satış yerlerinin temizliğini kontrol etti. - IĞDIR

Iğdır'da fırınlar denetlendi

Iğdır'da fırınlar denetlendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Tarım, Iğdır, Yerel, Haber

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