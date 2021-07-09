IĞDIR'DA ETKİLİ OLAN SAĞANAKTA BAZI EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
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IĞDIR'DA ETKİLİ OLAN SAĞANAKTA BAZI EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

IĞDIR'da öğleden sonra etkili olan sağanak yağış sonrası bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

IĞDIR'da öğleden sonra etkili olan sağanak yağış sonrası bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Esnaf su dolan işyerlerini temizlerken sürücülerde araçlarını doludan korumak için kartonla korumaya çalıştı. Iğdır'da öğleden sonra etkili olan sağanak yağış sonrası birçok işyeri ve bodrum katını su bastı. Esnaf su ile dolan işyerlerini temizlemeye çalıştı. Kısa sürede su altında kalan cadde ve sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı. Aniden bastıran doludan araçlarını korumaya çalışan sürücüler çareyi karton sarmakta buldu. Merkezde kurulan bir aşı çadırıda üzerinde birikin su nedeniyle yıkıldı.

Iğdır Belediyesi ekipleri yağmur sonrası çalışmalarını hızlandırarak hasar gören bodrum katları ve iş yerlerinin suyunu çekerek temizledi.

IĞDIR'DA ETKİLİ OLAN SAĞANAKTA BAZI EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
IĞDIR'DA ETKİLİ OLAN SAĞANAKTA BAZI EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
IĞDIR'DA ETKİLİ OLAN SAĞANAKTA BAZI EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
IĞDIR'DA ETKİLİ OLAN SAĞANAKTA BAZI EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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