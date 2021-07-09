Iğdır'da etkili olan dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Iğdır'da dolu ve fırtına etkili oldu.

Iğdır'da dolu ve fırtına etkili oldu.

Kentte öğleden sonra hava sıcaklığının düşmesiyle başlayan sağanak bir süre sonra yerini dolu ve fırtınaya bıraktı.

Aniden bastıran dolu yüzünden bazı vatandaşlar araçlarını korumak için üstünü halı ve kilimlerle örttü.

Yağış yüzünden sokaklarda oluşan su birikintileri sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kentte etkili olan fırtına ise bazı ağaçları ve tabelaları devirdi, elektrik iletim hatlarına zarar verdi.

İl merkezinde bulunan İl Sağlık Müdürlüğüne ait Mobil Kovid-19 Aşı Çadırı da fırtına nedeniyle yıkıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız