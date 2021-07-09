Iğdır'da etkili olan dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Iğdır'da etkili olan dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Iğdır'da etkili olan dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Iğdır'da dolu ve fırtına etkili oldu.

Iğdır'da dolu ve fırtına etkili oldu.

Kentte öğleden sonra hava sıcaklığının düşmesiyle başlayan sağanak bir süre sonra yerini dolu ve fırtınaya bıraktı.

Aniden bastıran dolu yüzünden bazı vatandaşlar araçlarını korumak için üstünü halı ve kilimlerle örttü.

Yağış yüzünden sokaklarda oluşan su birikintileri sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kentte etkili olan fırtına ise bazı ağaçları ve tabelaları devirdi, elektrik iletim hatlarına zarar verdi.

İl merkezinde bulunan İl Sağlık Müdürlüğüne ait Mobil Kovid-19 Aşı Çadırı da fırtına nedeniyle yıkıldı.

Iğdır'da etkili olan dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Iğdır'da etkili olan dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Iğdır'da etkili olan dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Iğdır'da etkili olan dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

9 katlı inşaattan düşüp ölen otomobilcinin 3 gün sonra düğünü varmış
9 katlı inşaattan düşüp ölen otomobilcinin 3 gün sonra düğünü varmış
Acı olay! Düğününe 3 gün kalan damat adayı 9. kattan düşerek can verdi
Acı olay! Düğününe 3 gün kalan damat adayı 9. kattan düşerek can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı Selin Şekerci Sertab Erener
Spor Ali Koç Mesut Özil Salih Uçan Şenol Güneş Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Iğdır'da etkili olan dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 18:04:46. #1.15#

title