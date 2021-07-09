Iğdır'da etkili olan dolu kenti beyaza bürüdü, vatandaşlar zor anlar yaşadı
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Iğdır'da etkili olan dolu kenti beyaza bürüdü, vatandaşlar zor anlar yaşadı

İhlas Haber Ajansı / Serkan Akgün - Haberler | Güncel

Iğdır'da etkili olan dolu kenti beyaza bürüdü, vatandaşlar zor anlar yaşadı Iğdır'da 5 dakika kadar etkili olan sağanak yağmur ve dolu adeta hayatı felce uğrattı.

Iğdır'da etkili olan dolu kenti beyaza bürüdü, vatandaşlar zor anlar yaşadı

IĞDIR - Iğdır'da 5 dakika kadar etkili olan sağanak yağmur ve dolu adeta hayatı felce uğrattı. Doluya bir anda yakalanan vatandaşlar iş yerlerine sığınırken gidecek yer bulamayan ve elinde minik bebeğiyle yağmura yakalanan bir kadının ve çocuklarının imdadına o anda bölgeden geçen Iğdır Valiliği koruma ekipleri yetişti. Koruma ekipleri anne ve çocuklarını araca alarak gidecekleri yere götürdü.

Bu arada yağmur ve doludan araçlarını korumak isteyen araç sahipleri ise araçlarının üstünü örtmeye çalıştı.

Iğdır'da etkili olan dolu kenti beyaza bürüdü, vatandaşlar zor anlar yaşadı
Iğdır'da etkili olan dolu kenti beyaza bürüdü, vatandaşlar zor anlar yaşadı
Iğdır'da etkili olan dolu kenti beyaza bürüdü, vatandaşlar zor anlar yaşadı
Iğdır'da etkili olan dolu kenti beyaza bürüdü, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serkan Akgün

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