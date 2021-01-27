Iğdır'da eski eşini silahla öldüren zanlı tutuklandı
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Iğdır'da eski eşini silahla öldüren zanlı tutuklandı

27.01.2021 16:43 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:46
Iğdır'da eski eşini silahla öldüren zanlı tutuklandı

Iğdır'da eski eşini öldürdükten sonra polise teslim olan zanlı tutuklandı.

Iğdır'da eski eşini öldürdükten sonra polise teslim olan zanlı tutuklandı.

Kent merkezine bağlı Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan aynı zamanda akrabası Dilan Kok'u, 25 Ocak'ta gece saatlerinde evinde silahla öldürdükten sonra İl Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olan Maruf Kok'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Dilan Kok'un cenazesi ise Iğdır Asri Mezarlığı'nda akrabalarının katılımıyla toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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