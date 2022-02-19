Iğdır'da eşini bıçakla yaralayan koca tutuklandı - Haberler
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Iğdır'da eşini bıçakla yaralayan koca tutuklandı

AA, Hüseyin Yıldız - Güncel
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Iğdır'da eşini bıçakla yaralayan koca tutuklandı

Iğdır'da tartıştığı karısını bıçakla yaralayan koca tutuklandı.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da tartıştığı karısını bıçakla yaralayan koca tutuklandı.

14 Kasım Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk annesi G.B. ile kocası M.B. evde tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.B, bıçakla eşini yaraladı.

Kadın, çocuklarının ve komşularının bilgi vermesi üzerine eve gelen sağlık ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. G.B, buradaki ilk müdahalenin ardından Kars Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen M.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Kasım, Iğdır, Güncel, Haberler

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