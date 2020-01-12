Iğdır'da Eroin ile Metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildi
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Iğdır'da Eroin ile Metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildi

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan çalışmalar sonucu Eroin ile Metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

12.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:07
Iğdır'da Eroin ile Metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan çalışmalar sonucu Eroin ile Metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suveren Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında bir otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada otomobilde 14,3 Gr. Eroin ile 15,6 Gr. Metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildi.


Olay ile ilgili şüpheli şahıslar yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İHA
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