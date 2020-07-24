Iğdır'da Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarına tepkiler sürüyor Iğdır'da bir araya gelen kalabalık, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi.

Iğdır'da bir araya gelen kalabalık, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi.

Tuzluca ilçesinde organize olan vatandaşlar, ellerinde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları taşıyarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Ermenistan tarafından yapılan saldırıda şehit olan Azerbaycanlı askerler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, grup adına yaptığı konuşmada, 1915'te Tuzluca'da, 1992'de Hocalı'da ve Karabağ'da yapılan soykırıma bütün dünyanın şahit olduğunu ancak sessiz kalındığını söyledi.

Avrupa'da yaşayan Ermeni diyasporalarının bölgeye kin, nefret ve düşmanlık tohumları ektiğini belirten Türkan, şunları kaydetti:

"Türkiye üzerinde toprak taleplerinde bulunmakta, haddi aşmaktalar. Yüzlerce yıldan beri Müslüman toprağı olan Azerbaycan Türklerine ait olan Karabağ'da inanılmaz bir hak ihlali yapmakta ve zulüm yapmaktalar. Buradan Ermenistan'ı nefretle kınarken tüm dünya kamuoyunu da duyarlılığa davet ediyoruz. Burada toplanarak safımızı belli ediyoruz ve Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz."

Eylemin sonunda "Seninleyiz Azerbaycan", "Karabağ Türk'tür, Türk kalacak" ve "Ermeni işgaline son" sloganları atıldı.

Kaynak: AA