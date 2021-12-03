Iğdır'da engellilerden oluşan mehter takımı konser verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Iğdır'da engellilerden oluşan mehter takımı konser verdi

AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel
Iğdır'da engellilerden oluşan mehter takımı konser verdi

Iğdır'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellilerden oluşturulan mehter takımının konseri ilgiyle izlendi.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellilerden oluşturulan mehter takımının konseri ilgiyle izlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesindeki etkinlikler kapsamında, engellilerden oluşan mehter takımı, kentteki Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Destek Merkezi'nde konser verdi.

Konseri, Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, çeşitli kurumların yetkilileri, öğretmenler ve özel öğrenciler ilgiyle izledi.

Etkinlik, Kafkas dansı gösterileri ve çeşitli spor dallarında dereceye giren öğrencilere Sarıibrahim tarafından çeşitli hediyeler verilmesiyle sona erdi.

Katılımcılar, merkezde eğitim alan özel öğrencilerin yaptıkları el sanatları ürünlerinden oluşan sergiyi de gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (1)

 Seyfülislam Kaddafi'nin başkanlık adaylığının önü açıldı

Seyfülislam Kaddafi'nin başkanlık adaylığının önü açıldı

 Bir dönemin çocukluk hayaliydi! 'Evde Tek Başına' filminin çekildiği villada kalmanın bedeli 25 dolar

Bir dönemin çocukluk hayaliydi! "Evde Tek Başına" filminin çekildiği villada kalmanın bedeli 25 dolar

AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title