Iğdır'da elma dalında kaldı



IĞDIR - Türkülere konu olan Iğdır'ın "elması" pazarda yer bulamayınca dalında kaldı.

Iğdır merkeze bağlı Çalpala köyünde çiftçilikle uğraşan vatandaşlar, yetiştirdikleri elmayı satamadıklarını, yetkililerden yardım beklediklerini dile getirdiler. Çiftçi Kıyas Akuş, "Neden mağdur derseniz ürettiğimiz malı pazarlayamıyoruz. Zaten girdi fiyatları yüksek olduğundan dolayı ürün pahalı oluyor bize. Maliyet yükseliyor ve uzak yerlere götürdüğümüz zaman nakliyeden dolayı rekabet etme şansımız olmuyor. Doğuda bulunan yakın iller Van, Ağrı, Kars, Ardahan ve Erzurum'a götüreceğiz ama o illerde ürettiğimiz malı tüketecek kadar nüfus yok" dedi.

Bahçeden pazara kadar fiyatın arttığını söyleyen Akuş, "Ürünü toplayıp, ambalaj, nakliye ve belediyeye rüsum komisyonu vereceksin, sonra da satacaksın 10 kuruşa. Bugün samanın kilosu 70 kuruş. Biz 30 kuruşa elma satıyoruz kimse almıyor. Çoluk çocuğumuzla bu ürüne 9 ay hizmet ediyoruz. Bölgemizde üretilen ürünlerin tanıtımını özel sektör, devlet kurumları veya birimleri de yapmıyor. Biz kendi imkanlarımız ile yapacağız ama ona da gücümüz yetmiyor. Iğdır'ın 'al elması' diyorlar değil mi? Bu elma nedir götürün bir tanıtın. Sesimizi kime duyuracağız bilmiyoruz, vatandaş bitik. Bu ürünü benden 30 kuruşa alan adam soğuk hava deposuna götürüyor ve başka zaman çıkartıp 3 TL'ye satıyor" şeklinde konuştu.

Akuş, Van ve diğer illere gidemediklerini, Ardahan, Kars, Erzurum'a ürün verdiklerini söyledi.

İstanbul'da yaşayan semt pazarcısı Taner Akpolat ise, "Çalpala köyünde bulunan elma bahçeleri çok güzel. Ben İstanbul'da semt pazarcısıyım. Bu elmanın kilosu halde 2, pazarda ise 4 TL'ye satılıyor. Maalesef Çalpala köyümüzde 50 kuruşa şuan alıcı yok" dedi.