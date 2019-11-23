Iğdır'da elektrik kesintisi yapılacak
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Iğdır'da elektrik kesintisi yapılacak

Iğdır Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Arıza, onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için 27-28-29 Kasım 2019 tarihinde 08.00 ile 17.00 saatleri arası elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.

23.11.2019 12:29 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:34
Iğdır'da elektrik kesintisi yapılacak

Anonim Şirketi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Arıza, onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için 27-28-29 Kasım 2019 tarihinde 08.00 ile 17.00 saatleri arası elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.


Yapılan açıklamada, kesintiden etkilenecek yerler şöyle; "Iğdır merkez Cumhuriyet" olarak belirtildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA
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