Iğdır'da elektrik kesintisi yapılacak

23.11.2019 12:29 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:34

Iğdır Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Arıza, onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için 27-28-29 Kasım 2019 tarihinde 08.00 ile 17.00 saatleri arası elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.



Yapılan açıklamada, kesintiden etkilenecek yerler şöyle; "Iğdır merkez Cumhuriyet" olarak belirtildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA