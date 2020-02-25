Iğdır'da eğitime kar engeli
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Iğdır'da eğitime kar engeli

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

25.02.2020 13:54 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:28
Iğdır'da eğitime kar engeli

'ın ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Kent genelinde saatlerinde başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Beyaza bürünen kentte, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağışı nedeniyle Tuzluca ilçe merkezi ve köylerde okullar bir gün arayla tatil edildi.

Ulaşımın aksamaması için Tuzluca Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: AA

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