Iğdır'da Eğitim-Öğretim yılına hazırlık toplantısı yapıldı

05.09.2019 15:24

9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak olan 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı "Hazırlık Toplantısı" yapıldı.



Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Iğdır Valisi Enver Ünlü, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Müdür Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile Şube Müdürleri katıldı.



Toplantıda, öğrencilerin daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmesi için yeni eğitim-öğretim yılında alınacak tedbirler görüşüldü. - IĞDIR

Kaynak: İHA