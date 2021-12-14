Iğdır'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi, 4 kişi yaralandı - Haberler
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Iğdır'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi, 4 kişi yaralandı

Iğdır'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi, 4 kişi yaralandı
AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Iğdır'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin içinde bulunduğu 04 AAK 509 plakalı minibüsün sürücüsü, Iğdır'da jandarmanın kontrol noktasına girmemek için köy yolunu kullandı.

Minibüs, Aras Dağları eteklerindeki yoğun buzlanma nedeniyle kayganlaşan Kervansaray yolunda devrildi.

Çevreden geçenlerin durumu bildirmeleri üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, minibüsteki yaralı dört düzensiz göçmeni Iğdır Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazada yaralanmayan sürücü ile diğer düzensiz göçmenlerin kaza yerinden kaçtığı öğrenildi.

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AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

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