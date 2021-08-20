Iğdır'da kaçak 80 litre etil alkol ve 20 bin boş sigara makaronu ele geçirildi
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Iğdır'da kaçak 80 litre etil alkol ve 20 bin boş sigara makaronu ele geçirildi

Iğdır'da kaçak 80 litre etil alkol ve 20 bin boş sigara makaronu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Iğdır'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 80 litre sahte alkol yapımında kullanılan etil alkol ve 20.000 adet boş sigara makaronu ele geçirildi.

Iğdır'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 80 litre sahte alkol yapımında kullanılan etil alkol ve 20.000 adet boş sigara makaronu ele geçirildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak tütün ve alkol satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezinde faaliyet gösteren bir işyerinde yaptığı aramada 80 litre sahte alkol yapımında kullanılan etil alkol ve 20.000 adet boş sigara makaronu ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce Devletimizin uğrayacağı vergi kaybını önlemek haksız rekabetin önüne geçmek ve kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğini engellemek amacıyla yapılan çalışmalarda Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimata istinaden ilimizde faaliyet gösteren bir iş yerinde yapılan aramada 80 litre sahte alkol yapımında kullanılan etil alkol 20.000 adet boş sigara makaronu ele geçirilerek 5607 sayılı Kanuna Muhalefet Suçundan adli işlemlere başlanmıştır. Iğdır Emniyet Müdürlüğü olarak ilimizde tesis edilen huzur ve güven ortamının devam ettirilmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir." - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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