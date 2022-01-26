Iğdır'da donmak üzere olan puhu kuşunu köylüler kurtardı

TUZLUCA, IĞDIR (AA) - Iğdır'da soğuktan etkilenen ve aç kaldığı için bitkin düşen puhu, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tuzluca ilçesine bağlı Gaziler köyünde yaşayan vatandaşlar, hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düştüğü bölgede, yol kenarında bitkin halde puhu buldu.

Soğuktan etkilenen ve aç kaldığı için bitkin düşen kuşu evlerine götüren vatandaşlar, daha sonra durumu Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine bildirdi. Ekipler, köye gelerek vatandaşlardan kuşu aldı.

DKMP'de muayene edilen, beslenen ve bakımı yapılan kuş, doğal ortamına salındı.