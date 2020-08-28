Iğdır'da doğalgaz boru hattı patladı: 4 yaralı
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Iğdır'da doğalgaz boru hattı patladı: 4 yaralı

Iğdır'da iş makinesinin doğalgaz hattını patlatması sonucu 4 kişi yaralandı.

Iğdır'da doğalgaz boru hattı patladı: 4 yaralı
28.08.2020 18:59 | Son Güncelleme: 28.08.2020 18:59

Iğdır'da iş makinesinin doğalgaz hattını patlatması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Iğdır-Ağrı kara yolunda yapımı devam eden yol inşasında çalışan bir iş makinesi, çalışma sırasında doğalgaz boru hattını patlattı.

Iğdır Organize Sanayi Bölgesi ile Iğdır Havalimanı'nın doğalgaz ihtiyacını karşılayan boru hattını patlaması üzerine oluşan basınçla çevredeki dört kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgeye gelen Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ve beraberindeki heyet, olayın yaşandığı bölgede inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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