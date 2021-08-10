Iğdır'da devlet destekli seracılık projesi hayata geçiyor
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Iğdır'da devlet destekli seracılık projesi hayata geçiyor

Iğdır'da devlet destekli seracılık projesi hayata geçiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Iğdır'da her mevsim üretim ve istihdam sağlamak üzere devlet tarafından yüzde 88 desteklenen "Iğdır Gelişiyor: Seralarda Üretim, Kınalı Eller ile Buluşuyor" projesi hayat buluyor.

Iğdır'da her mevsim üretim ve istihdam sağlamak üzere devlet tarafından yüzde 88 desteklenen "Iğdır Gelişiyor: Seralarda Üretim, Kınalı Eller ile Buluşuyor" projesi hayat buluyor.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanılarak Serhat Kalkınma Ajansı'na (SERKA) sunulan "Iğdır Gelişiyor: Seralarda Üretim, Kınalı Eller ile Buluşuyor" projesi onaylandı. Yüzde 88 devlet destekli 2 milyon 500 bin lira maliyetindeki proje ile yılın 12 ayı üretimin ve istihdamın sağlanması hedefleniyor. Faaliyete geçirilecek seralarda domates, salatalık, marul, çilek ve ıspanak gibi en az 5 farklı ürünün yetiştirilmesi planlanıyor. Kentin ve bölgenin ekonomisine katkı sunması amaçlanan proje sayesinde yaklaşık 40 kadının ise istihdam edilmesi bekleniyor.

Melekli Belediye Başkanı Eray Coşar ve teknik ekipler eşliğinde projeyi inceleyen Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, "Proje birimimiz tarafından hazırlanarak SERKA'ya sunulan ve onaylanan projemiz kapsamında, proje ortaklarımız olan Melekli Belediyesi ve Küllük Köyü S.S. Sürmeli Çukuru Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile planlanan bölgelerde, toplam 15 bin metrekare gotik tip örtü altı üretim sera tesisi gerçekleştirilecektir. Projenin toplam bütçesi 2 milyon 500 bin TL olup, hibe oranı yüzde 88 devlet destekli, yüzde 6 kooperatif ve yüzde 6 Melekli Belediyesi katkılı şekilde olacaktır. Faaliyet kapsamında en az 5 çeşit bitkisel ürünün (domates, salatalık, marul, çilek, ıspanak) yetiştirilmesi ve üretimde yıl boyu devamlılığın sağlanması ile yaklaşık 40 kadının istihdam edilmesi planlanmıştır. Kadın çiftçilerin bilgi ve beceri kapasiteleri artırılarak, il ve bölge ekonomilerine katkı sunmaları amaçlanmaktadır" dedi.

(Serkan Akgün/İHA)

Iğdır'da devlet destekli seracılık projesi hayata geçiyor
Iğdır'da devlet destekli seracılık projesi hayata geçiyor
Iğdır'da devlet destekli seracılık projesi hayata geçiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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