Iğdır'da demonstrasyon çalışmaları kapsamında yüksek verimli buğday ekimi yapıldı
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Iğdır'da demonstrasyon çalışmaları kapsamında yüksek verimli buğday ekimi yapıldı

08.11.2020 12:00 | Son Güncelleme: 08.11.2020 12:04
Iğdır'da demonstrasyon çalışmaları kapsamında yüksek verimli buğday ekimi yapıldı

Iğdır'ın Aralık ilçesinde demonstrasyon çalışmaları kapsamında yüksek verimli buğday ekimi yapıldı.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde demonstrasyon çalışmaları kapsamında yüksek verimli buğday ekimi yapıldı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde uzun yıllar süren ıslah çalışmaları sonucunda geliştirilen ve ilk defa dekar başına verimde 1000 kg'ın üzerine çıkan model çeşit "Hüseyinbey" buğday tohumunun ekilmesine Iğdır'da ilk defa Aralık ilçesinde başlanıldı. "Hüseyinbey" tohumu hakkında ekimden önce gerekli bilgilendirmeler yapılarak, ekim alanında da gerekli kontrol ve incelemeler yapıldıktan sonra tohumun ekimi gerçekleştirildi.

Bir firma tarafından üretilen ve Türkiye'nin 7 farklı bölgesinde geliştirilen "Hüseyinbey" tohumu, ülke şartlarına uygunluğu, yüksek verim kapasitesi ile çiftçiler için önemli bir alternatif olmuş milli bir tohum oldu. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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