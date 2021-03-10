Iğdır'da deforme olan parke taşları onarılıyor

Iğdır Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kent merkezinde bozuk ve deforme olan parke taşı onarım işi devam ediyor.

Iğdır Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kent merkezinde bozuk ve deforme olan parke taşı onarım işi devam ediyor.

Iğdır Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, şehrin muhtelif yerlerindeki kaldırım ve yollarda yerinden oynayan kilitli parke taşlarının zemin iyileştirmesi yapılarak parke taşı bakım, onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı