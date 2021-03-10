Iğdır'da deforme olan parke taşları onarılıyor
10.03.2021 11:46 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:51
Iğdır Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kent merkezinde bozuk ve deforme olan parke taşı onarım işi devam ediyor.
Iğdır Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kent merkezinde bozuk ve deforme olan parke taşı onarım işi devam ediyor.
Iğdır Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, şehrin muhtelif yerlerindeki kaldırım ve yollarda yerinden oynayan kilitli parke taşlarının zemin iyileştirmesi yapılarak parke taşı bakım, onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. - IĞDIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı