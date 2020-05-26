Iğdır'da da sokak ve caddeler boş kaldı Iğdır'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak ve caddeler boş kaldı.

Iğdır'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak ve caddeler boş kaldı.

Dünyayı kasıp kavuran korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 81 ilde arefe günü başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasına saatler kaldı. Sokağa çıkma kısıtlaması bayramın son günü olan bu gece saat 00.00'da sona erecek. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Iğdır'da da sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı sokak ve caddeler boş kaldı. Iğdır'ın en kalabalık bölgeleri olan Vali Yolu, Belediye Meydanı ile Cumhuriyet Caddesi boş kaldı. Sokak ve caddelerde yalnızca güvenlik güçleri ile temizlik işçilerinin olduğu görüldü. - IĞDIR

Kaynak: İHA