Iğdır'da çuval içinde çöpe atılan kedi son anda fark edildi
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Iğdır'da çuval içinde çöpe atılan kedi son anda fark edildi

09.12.2020 20:02 | Son Güncelleme: 09.12.2020 20:11

Iğdır'da çuval içinde çöpe atılan kedi son anda fark edildi Iğdır'da ağzı bağlı çuval içinde çöpe atılan kedi, belediye temizlik ekiplerinin dikkati sayesinde kurtarıldı.

Iğdır'da çuval içinde çöpe atılan kedi son anda fark edildi

IĞDIR - Iğdır'da ağzı bağlı çuval içinde çöpe atılan kedi, belediye temizlik ekiplerinin dikkati sayesinde kurtarıldı.

Iğdır Belediyesi temizlik işçileri, çöpleri kompresörlü kamyona aktarırken çöpler arasında ağzı bağlı çuvalda hareketlilik olduğunu fark etti. Çuvalı açan işçiler, bir kedi ile karşılaştı. Belediye işçisi çuvalı ters çevirince çuvaldan beyaz bir kedi çıktı. Her halinden çok korktuğu belli olan kedi oradan hemen uzaklaştı. Kediyi çuvala kimin koyduğu ise belirlenemedi.

Iğdır'da geçtiğimiz günlerde de bir köpek motosiklete bağlanarak çekilmiş, iki köpeğin ise ayaklarına çivi çakılmıştı.

Iğdır'da çuval içinde çöpe atılan kedi son anda fark edildi
Iğdır'da çuval içinde çöpe atılan kedi son anda fark edildi
Iğdır'da çuval içinde çöpe atılan kedi son anda fark edildi
Iğdır'da çuval içinde çöpe atılan kedi son anda fark edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM

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