Iğdır'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Iğdır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku içinde kutlandı.

Iğdır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku içinde kutlandı.

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'in Valilik makamında tebrikleri kabul etmesiyle kutlamalar başladı. Belediye Başkanlığı bahçesinde devam eden program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla devam etti.

Programa, Iğdır Valisi/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, il protokolü, kurum amirleri, adli ve askeri erkan, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, "Cumhuriyetimizin 97. Yıl dönümünü gurur ve sevinçle kutladığımız bu bayramda hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan bağımsızlık savaşı, onun önderliğinde silah arkadaşlarıyla birlikte büyük bir inanç ve kararlılıkla yürütülmüş, hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadan ve tüm imkansızlıklara rağmen büyük bir zaferle sonuçlandırılmıştır. 29 Ekim 1923'de Türk milleti iradesine zincir vurulamayacağını, kendi kaderini kendi elleriyle belirleyeceğini kanı ve canıyla tüm dünyaya ilan etmiştir" dedi.

Kutlamalar, resim ve fotoğraf sergisinin gezilmesiyle son buldu. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı