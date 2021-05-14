Iğdır'da cuma namazı sonrası İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze saldırılarına tepki
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Iğdır'da cuma namazı sonrası İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze saldırılarına tepki

Iğdır'da cuma namazı sonrası İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze saldırılarına tepki
Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer - Haberler | Güncel

Iğdır Ehlibeyt Alimler Derneği öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara ve Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Iğdır Ehlibeyt Alimler Derneği öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara ve Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Cuma namaz sonrası ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla "Kahrolsun İsrail" sloganları atan vatandaşlar, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda toplandı.

Burada Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra Filistin halkı için dua edildi.

Iğdır Ehlibeyt Alimleri Derneşiği Başkanı Zeki Tümay, grup adına yaptığı açıklamada, bu yıl Ramazan Bayramı'nın ümmet olarak çok buruk kutladıklarını belirterek, Yahudi toplumunun tarih boyunca Müslümanlara yönelik yaptığı zulümlerden bahsetti.

Vatandaşlardan Ali Kıran da İsrail'in çocuk yaşlı ayırt etmeden Filistin halkını öldürdüğünü hatırlatarak, "Peygamberimiz şöyle buyuruyor, 'bir zulme şahit olduğunuzda elinizle engel olun, buna gücünüz yetmiyorsa dilinizle, buna da gücünüz yetmiyorsa kalbinizle engel olun.' Bu günlerde ilk kıblemiz kutsal beldemiz Mirac'ın ilk durağı, Kudüs ve Mescid-i Aksa büyük bir zulme maruz kalmıştır. Oradaki kardeşlerimiz, canlarını siper ederek bu zulme siper olmuşlardır. Biz bugün bu zulme karşı olduğumuzu bildirmek için buradayız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer

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