Iğdır'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
AA, Hüseyin Yıldız - Güncel
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İki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
IĞDIR (AA) - İki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis tarafından olayı gerçekleştirdikleri öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
AA / Hüseyin Yıldız - Güncel