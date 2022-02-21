Iğdır'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Haberler
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Iğdır'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

AA, Hüseyin Yıldız - Güncel
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Iğdır'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

İki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

IĞDIR (AA) - İki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis tarafından olayı gerçekleştirdikleri öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Polis, Iğdır, Güncel, Haberler

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