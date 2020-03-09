Iğdır'da çiftçi eğitimleri devam ediyor
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Iğdır'da çiftçi eğitimleri devam ediyor - Haber
Akdeniz, Iğdır, Güncel

Iğdır'da çiftçi eğitimleri devam ediyor

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 2019-2020 yılı çiftçi eğitim programları devam ediyor.

09.03.2020 11:31 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:31
Iğdır'da çiftçi eğitimleri devam ediyor

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 2019-2020 yılı çiftçi eğitim programları devam ediyor.


İklim şartlarına bakılmaksızın kırsalda ve dağlık kesimlerdeki köylerde çiftçi eğitimleri Kadıkışlak ve Necefali köylerinden devam ediyor. Çiftçiler, 2019 yılında Akdeniz meyve sineği ve kanadı noktalı sirke sineği için yapılan proje sayesinde verimlerin arttığını söyledi. Iğdır'da yapılan bu eğitimler tarım tekniğinde daha bilinçli ve temel olarak teknolojiyi kullanma amaçlı olup kaliteli ve verimli ürün elde etme olanağı sağlandığı belirtildi. Yapılan eğitimde çiftçilere, Zararlılarla Mücadele Yöntemleri, Bitkisel Üretim Desteklemeleri, Meyve Ağaçlarında Budama Teknikleri ile ilgili bilgilendirme eğitimi yapılarak, hastalık ve zararlılar ile ilgili broşür ve liflet dağıtıldı. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti Haber
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti
Rus istihbaratı açıkladı! Esed'in hain tuzağına Türk SİHA'ları düşmedi Haber
Rus istihbaratı açıkladı! Esed'in hain tuzağına Türk SİHA'ları düşmedi
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Birce'nin cinsellik içeren Kadınlar Günü paylaşımına Instagram'dan veto Haber
Birce'nin cinsellik içeren Kadınlar Günü paylaşımına Instagram'dan veto
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı Haber
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar James Jeffrey Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Hadise Sinan Akçıl Çağla Şıkel Defne Samyeli
Spor Falcao Ersun Yanal Burak Yılmaz Berkay Şahin İsmail Kartal
Daha Fazla Adana İtalya Avrupa Sivasspor
Şu an buradasınız: Iğdır'da çiftçi eğitimleri devam ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 13:27:42. #1.15#