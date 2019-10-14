Iğdır'da ceviz hasadı başladı

Iğdır'da ceviz hasadı başladı

Birçok meyve yetiştiriciliğinin yanı sıra ceviz yetiştiriciliğinin de yapıldığı Iğdır'da ceviz hasadı başladı.

14.10.2019 13:18
Iğdır'da ceviz hasadı başladı

Birçok meyve yetiştiriciliğinin yanı sıra ceviz yetiştiriciliğinin de yapıldığı Iğdır'da ceviz hasadı başladı.


Iğdır'a bağlı Tuzluca ilçesi ve köylerinde tamamen doğal olarak yetiştirilen ceviz hasadı başladı. Yetiştiricilerin silkeleme ve toplama işlemiyle cevizlerini toplarken, yetiştirdikleri cevizleri sattıklarını, bu sene hava şartlarından dolayı verimin düşük olduğu belirtildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA
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