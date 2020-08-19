Iğdır'da cep telefonu kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
Iğdır'da cep telefonu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 zanlı yakalandı.
19.08.2020 11:43 | Son Güncelleme: 19.08.2020 13:02
Iğdır'da cep telefonu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suveren Jandarma Karakol Komutanlığı arama noktasında durdurulan bir araçta arama yaptı.
Aramada araç içine gizlenmiş 42 bin lira piyasa değerinde 21 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Telefonlara jandarma ekibince el konulurken araçtaki 3 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AA