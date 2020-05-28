Iğdır'da camiler ibadete açılıyor
Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Iğdır'da ibadete kapatılan camiler, cuma günü yeniden açılıyor.
28.05.2020 09:18 | Son Güncelleme: 28.05.2020 09:21
Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Iğdır'da ibadete kapatılan camiler, cuma günü yeniden açılıyor.
Camilerde tekrar namaz ibadetinin başlayacağı tarihi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte öğlen ve ikinci vakitlerinde cemaatle namaz kılınabileceğini duyurdu. - IĞDIR
Kaynak: İHA