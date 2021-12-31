Iğdır'da cam parçalarındaki parmak izinden yakalan 3 hırsız tutuklandı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da girdikleri evde hırsızlık yapan ve güvenlik kamerası kayıt cihazını da çalan zanlılar, kırık cam parçalarındaki parmak izlerinden yola çıkılarak yakalandı.

Alikamerli Mahallesi'nde bir eve giren hırsızlar, kamera sistemi olduğunu fark edince yakalanmamak için görüntü kayıt cihazını ve bazı malzemeleri alarak kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından, olay yerinde bulunan cam parçalarında şüphelilerden birinin parmak izi tespit edildi. Hırsızlık olayını E.B, A.Ö. ve B.Ç'nin yaptığı belirlendi.

Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda şüphelileri, çaldıkları malzemeler ve kamera kayıt cihazıyla yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

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