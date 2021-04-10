Iğdır'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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Iğdır'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

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Iğdır'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Iğdır'da hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilk gününde cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

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Iğdır'da hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilk gününde cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Iğdır kent merkezinde dün akşam saat 21.00'de uygulanmaya başlanan ve Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek olan kısıtlamalar nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Özellikle kısıtlamanın olmadığı günlerde insan yoğunluğunun yaşandığı meydanlarda sessizliğin hakim olduğu gözlendi. Kısıtlamalardan muaf olan çalışanlar dışında Iğdırlı vatandaşlar 56 saat sürecek yasaklar dolayısıyla evlerine çekildiler. Polis ekipleri ise kentin farklı noktalarında tedbir amaçlı rutin kontrollerini gerçekleştirmeye devam etti. - IĞDIR

Iğdır'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Iğdır'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Iğdır'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Iğdır'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Iğdır'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Iğdır'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Iğdır'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Iğdır'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Iğdır'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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