Iğdır'da Cadde ve Sokaklar temizleniyor
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Iğdır'da Cadde ve Sokaklar temizleniyor

14.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:36
Iğdır'da Cadde ve Sokaklar temizleniyor

Iğdır Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün il genelinde başlattığı temizlik çalışmaları devam ediyor.

Iğdır Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün il genelinde başlattığı temizlik çalışmaları devam ediyor.

Iğdır'da Cadde ve sokaklar başta olmak üzere, kaldırım, cadde ve yol kenarlarında bulunan çöpler toplanıyor. Kent genelinde çöplerin çevre kirliliği oluşturmaması için ekipler çalışıyor. Temiz bir gelecek için, temiz bir Iğdır için şehrin her yeri köşe bucak temizleniyor. Temizlik çalışmalarının aralıksız devam edeceği belirtildi. - IĞDIR

Iğdır'da Cadde ve Sokaklar temizleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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