Iğdır'da bulunan yavru kurtlar koruma altına alındı
Iğdır Taşlıca Jandarma Komutanlığı tarafından bulunan 7 adet kurt yavrusu, koruma altına alındı.
22.05.2020 10:09 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:12
Iğdır Taşlıca Jandarma Komutanlığı tarafından bulunan 7 adet kurt yavrusu, koruma altına alındı.
Taşlıca Jandarma Komutanlığı, anneleri olmayan 7 adet kurt yavrusu buldu. Jandarma ekipleri, hemen Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, yavruların annelerinin olmadığını tespit etti. Sağlık durumları iyi olan kurt yavruları, rehabilitasyon işlemleri yapılmak üzere Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi. - IĞDIR
Kaynak: İHA