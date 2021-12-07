Son dakika haberleri | Boşandığı eşini öldürdüğü iddia edilen kişiye müebbet hapis verildi

IĞDIR (AA) - Iğdır'da eski eşini silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Iğdır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Maruf Kok ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık, aldatıldığını, cinayeti bu nedenle işlediğini belirterek haksız tahrik indirimi talebinde bulundu.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Maruf Kok'un, şiddetli geçimsizlik nedeniyle aynı zamanda akrabası da olan Dilan Kok'tan boşandıktan sonra İstanbul'a taşındığını belirtti.

Sanığın 25 Ocak'ta Iğdır'a gelerek Dilan Kok'un oturduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki eve gece pencereden girdiğini ve eski eşini silahla vurarak öldürdüğünü anlatan savcı, bu nedenle sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" ve "gece vakti Konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaasında sanığın bu suçu işlerken tahrik altında bulunduğundan bahsedilemeyeceğini ifade eden cumhuriyet savcısı, sanık Maruf Kok'un hükümle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırdı.

Maruf Kok'a "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan da hapis cezası veren heyet, sanığın cezasında haksız tahrik ya da iyi hal indirimine gitmedi.

Duruşma sonrası adliye önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dilan Kok'un ailesinin avukatı Aydanur Ağayar, mahkemenin davayı karara bağlayarak sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdiğini hatırlattı.

Sanığa, savcının esas hakkındaki mütalaasında belirttiği gibi "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi gerektiğini savunan Ağayar, bu nedenle karara itiraz edeceklerini, verilen kararın nispeten ailenin acısını dindirdiğini söyledi.

Bu arada, adliye önünde bir araya gelen ve aralarında Dilan Kok'un yakınlarının da bulunduğu bir grup, kadın cinayetlerine karşı çeşitli dövizler açarak olaya tepki gösterdi.