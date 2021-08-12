Iğdır'da bisikletçi dükkanına giren yılan korkuttu
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Iğdır'da bisikletçi dükkanına giren yılan korkuttu

Iğdır'da bisikletçi dükkanına giren yılan korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Iğdır'da şehir merkezinde bulunan bir bisiklet dükkanına yılan girdi.

Iğdır'da şehir merkezinde bulunan bir bisiklet dükkanına yılan girdi.

Iğdır'da Cumhuriyet Mahallesi 506'ncı sokakta bulunan bir iş yerine ikindi vakitlerinde bir yılan girdi. Yılanı fark eden iş yeri sahibi Kemal Çimen, durumu hemen Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine olay gerine gelen ekipler, dükkanda bulunan yılanı dikkatli bir şekilde yakalayarak doğaya bıraktı. İş yeri sahibi itfaiye ekiplerine yaptıkları çalışmadan dolayı teşekkür etti. Yılanı bir pet şişede doğaya salan ekipler, bu tür durumlarda vatandaşların kendilerine haber vermesini istedi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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