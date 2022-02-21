Iğdır'da birlikte yaşadığı kadını bıçakladığı iddia edilen kişi yakalandı - Haberler
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Iğdır'da birlikte yaşadığı kadını bıçakladığı iddia edilen kişi yakalandı

AA, Hüseyin Yıldız - Güncel
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Iğdır'da birlikte yaşadığı kadını bıçakladığı iddia edilen kişi yakalandı

Iğdır'da birlikte yaşadığı kadını bıçakla yaraladığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da birlikte yaşadığı kadını bıçakla yaraladığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

14 Kasım Mahallesi Tümay Aydemir Caddesi'nde oturan R.B. (26), iddiaya göre, aralarında çıkan tartışmada 6 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı L.T'yi (24) bacağından bıçakla yaralayarak kaçtı.

L.T, çevredekilerin durumu bildirmesiyle gelen sağlık ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Poliste çok sayıda suç kaydı olan R.B. ise polislerce yapılan çalışmayla yakalandı.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Kasım, Iğdır, Güncel, Haberler

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