Iğdır'da bir sürüden 10 koyun çaldıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden biri tutuklandı
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Iğdır'da bir sürüden 10 koyun çaldıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden biri tutuklandı

25.02.2021 19:19 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:22
Iğdır'da bir sürüden 10 koyun çaldıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden biri tutuklandı

Iğdır'da bir sürüden 10 koyun çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlıdan biri tutuklandı.

Iğdır'da bir sürüden 10 koyun çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlıdan biri tutuklandı.

Karakoyunlu ilçesine bağlı Taşburun köyünde, bir çiftçiye ait sürüden 10 koyun çalınması üzerine, jandarmaya haber verildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) başlattığı çalışma sonucu, koyunları çaldığı belirlenen 6 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü serbest bırakıldı, 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 2 şüpheli ise çalınan koyunların zararına karşılık 15 bin lira teminat alınarak, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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