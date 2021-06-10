Iğdır'da bir kümesteki civcivleri yemeye çalışan yılan yakalanıp doğal ortamına bırakıldı
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Iğdır'da bir kümesteki civcivleri yemeye çalışan yılan yakalanıp doğal ortamına bırakıldı

Iğdır'da bir kümesteki civcivleri yemeye çalışan yılan yakalanıp doğal ortamına bırakıldı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Iğdır'da bir bahçedeki kümese giren damalı su yılanı, civcivleri yemek isterken yakalanıp doğal ortamına salındı.

Iğdır'da bir bahçedeki kümese giren damalı su yılanı, civcivleri yemek isterken yakalanıp doğal ortamına salındı.

Bağlar Mahallesi'nde yaşayan Bülent Aygün, gelen sesler üzerine evinin bahçesindeki civciv kümesini kontrol etti.

Bu esnada bir yılanın kümese girdiğini gören Aygün, sürüngeni yakalayarak bir pet şişenin içine koydu.

Durumun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye gelen görevliler yılanı teslim aldı.

DKMP İl Müdürlüğüne götürülen damalı su yılanı (natrix tessellata) görevlilerce kent merkezi dışındaki doğal yaşam alanına bırakıldı.

Iğdır'da bir kümesteki civcivleri yemeye çalışan yılan yakalanıp doğal ortamına bırakıldı
Iğdır'da bir kümesteki civcivleri yemeye çalışan yılan yakalanıp doğal ortamına bırakıldı
Iğdır'da bir kümesteki civcivleri yemeye çalışan yılan yakalanıp doğal ortamına bırakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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