Iğdır'da bir kişi husumetli komşularına ateş açtı: 3 ölü, 2 yaralı
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Iğdır'da bir kişi husumetli komşularına ateş açtı: 3 ölü, 2 yaralı

Iğdır'da bir kişi husumetli komşularına ateş açtı: 3 ölü, 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Iğdır'da husumetli olduğu komşularıyla tartıştıktan sonra av tüfeğiyle rastgele ateş açan kişi, 3 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı.

Iğdır'da husumetli olduğu komşularıyla tartıştıktan sonra av tüfeğiyle rastgele ateş açan kişi, 3 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı.

Tuzluca ilçesine bağlı Kuruağaç köyünde yaşayan E.A. (36), husumetli olduğu komşularıyla tartıştıktan sonra av tüfeğiyle rastgele ateş açtı.

Tüfek fişeklerinden çıkan saçmaların isabet ettiği T.Ö (27), Y.A. (65) ve A.A. (66) olay yerinde hayatını kaybetti, Ö.A. (36) ve G.Ö. (47) ise yaralandı.

Yaralılar Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

E.A'yı gözaltına alan jandarma, köy ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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