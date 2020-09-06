Iğdır'da bin yuvada 6 bin leylek var DENİZDEN 850 metre yüksekliği ve iklimiyle Doğu Anadolu'nun 'Çukurovası' olarak bilinen Iğdır, yaklaşık 1000 yuvada 6 bin leyleğe ev sahipliği yapıyor.

DENİZDEN 850 metre yüksekliği ve iklimiyle Doğu Anadolu'nun 'Çukurovası' olarak bilinen Iğdır, yaklaşık 1000 yuvada 6 bin leyleğe ev sahipliği yapıyor. Yazın Iğdır'da kış aylarını ise Arabistan'ı Mekke ve Medine bölgesinde geçiren leyleklere vatandaşlar 'hacı leylek' diye hitap ediyor. Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Şimşek, "Havalar ısınınca Iğdır'a gelen leylekler, kışın Arabistan'a Mekke ve Medine bölgesine gittikleri için Iğdırlılar 'hacı leylek' ismi koymuş. Kayısı gibi leylekler de Iğdır'ın sembolüdür" dedi.

Yaz aylarında 350'ye yakın kuş türünde binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapan Iğdır'da çok sayıda leylek de bulunuyor. Kent merkezi ve ilçelerde elektrik direkleri ve bahçelerde 1000'e yakın leylek yuvası bulunuyor. Yapılan araştırmada Iğdır, 6 bine yakın leylek bulunduğu belirlendi. Iğdır'ın kayısıyla birlikte sembol olarak bilinen ve heykeli bulunan leyleklere vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Yaz sıcaklarını Iğdır'da, kış aylarını ise Arabistan'ın Mekke ve Medine bölgesinde geçirdikleri için vatandaşların 'hacı' lakabı verdikleri leylekler yöreye alışmış durumda. Tarla ve bahçede çalışan vatandaşlardan kaçmayan leylekler, doğada çok rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürüyor.Iğdır'ın kuş türü bakımından zengin bir il olduğunu belirten Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Şimşek, ılıman iklim nedeniyle göçmen kuşların bölgede çokça bulunduğunu bildirdi. Iğdır ve çevresinde en çok görülen kuş türünün leylekler olduğunu belirten Doç. Dr. Uğur Şimşek, "Iğdır'ın sembolü olarak kabul edilen leylekler burada daha çoktur. Leylekler havalar ısınınca Iğdır'a geliyorlar. Kışın Afrika ya da Arabistan bölgelerine gitmektedirler. Leyleklerin kışın sıcak bölge olduğu için Mekke ve Medine'ye gitmesi sebebiyle vatandaşlar bunlara 'hacı leylek' adını koymuşlardır. Iğdır'ın sembolüdürler Iğdır kaysısı gibi bunun için Iğdır'ın girişine leylek heykeli koymuşlardır" dedi.

Kaynak: DHA