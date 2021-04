Iğdır'da Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki

Iğdır'da bir araya gelen 40 sivil toplum kuruluşunun (STK) temsilcileri, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini protesto etti.

Iğdır Milli İrade Platformu adı altında Haydar Aliyev Caddesi'ndeki Ermeniler Tarafından Katledilen Şehit Türkler Anıtı önünde toplanan 40 STK'nın mensupları ve vatandaşlar, "Soykırımcı ABD", "Soykırımın adresi Nagazaki", "Soykırımın adresi Hiroşima" pankartları ile Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açtı.

Gruptakiler adına basın açıklaması yapan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Iğdır Şube Başkanı Erkan Çiğdem, soykırımın ABD'nin hem uzmanlık alanı hem de en büyük yalanı olduğunu söyledi.

ABD'nin binlerce kilometre uzakta bir coğrafyada ve bir asrı aşan bir geçmişte 1915 yılında yaşananlara dair ilgisinin hukuken dayanaksız, bilgisinin ise ilmen yetersiz olduğunu belirten Çiğdem, "Soykırım ABD açısından kuruluşundan bugüne kendi ülkesinde ve dünyanın birçok bölgesinde icra etmekten imtina etmediği uzmanlık alanıdır. Soykırım yoluyla işgale, sömürü yoluyla kaynakları ele geçirmeye dair emperyalist politikalarla hareket eden ABD, o topraklarda yaşayan Kızılderililerin soykırıma maruz kalarak yok edilmesi üzerine kurulmuş bir devlettir." dedi.

Biden başkanlığındaki ABD'nin kurulduğu günden beri varlığını şiddete, işgallere, sömürüye, çatışmalara ve katliamlara borçlu olduğunu belirten Çiğdem, şunları kaydetti:

"ABD'nin tarihi, Hiroşima ve Nagazaki'de, Vietnam'da, Irak'ta, Afganistan'da, Suriye'de ve daha birçok bölgede faili olduğu milyonlarca insanın katliamından ve yağmalanan, yıkılıp yok edilen şehirlerden ibarettir. Osmanlı ise her dinden, her ırktan, her kültürden, her milletten insanların kendi inançları, kültürleri, dilleri ile var olduğu bir adalet, hoşgörü, kardeşlik, huzur ve refah imparatorluğu idi. İnancımızın, medeniyetimizin, kadim değerlerimizin hayat bulduğu Anadolu'da biz kapsamındaki hiçbir devlet kesin ve tartışmasız olarak soykırım fiilinin faili, iştirakçisi ve azmettiricisi olmadı ve bundan sonra da olmayacak."

Gruptakiler, açıklamanın ardından "Kahrolsun ABD, yalancı Biden" sloganları atarak dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız