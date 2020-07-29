Iğdır'da bıçak bileyicilerinin yorucu mesaisi başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Iğdır'da bıçak bileyicilerinin yorucu mesaisi başladı

Iğdır'da bıçak bileyicilerinin yorucu mesaisi başladı Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Iğdır'da kurban kesecek vatandaşlar, eski bıçaklarını bilemek için bıçak bileyicilerinin yolunu tuttu.

29.07.2020 15:31 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:36

Iğdır'da bıçak bileyicilerinin yorucu mesaisi başladı

IĞDIR - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Iğdır'da kurban kesecek vatandaşlar, eski bıçaklarını bilemek için bıçak bileyicilerinin yolunu tuttu.

Türkiye genelinde olduğu gibi Iğdır'da da bıçak bileyicilerinin yorucu mesaisi başladı. Bayramın yaklaşması ile birlikte kurban kesecek vatandaşlar, bıçak ve satır gibi aletlerini biletmek için ustaların yolunu tuttu.

Iğdır Merkez Şube Sokakta bıçak bileyiciliği yapan Mehmet Ali Edemen isimli esnaf, yaklaşan Kurban Bayramının bereketi ile geldiğini ve işlerinin yoğun olduğunu belirtti. Edemen, "Bu mesleğe 14 yaşından başladım. Şu an işlerimiz kurbandan dolayı çok yoğun. Günde birçok bıçak ve balta biletiyoruz. Yarın arife günü 700 ile 1000 bıçak bilemeyi hedefliyoruz." dedi. Edemen, bıçakları biledikten sonra yağ taşına vurarak, bilemeden sonra bıçağın ucundaki çapak parçalarını alarak, " Bu bıçağı bilendikten sonra bu ağızdaki çapak ve dövmeleri alıyoruz. Bunları alamadığımız zaman kurbanı kestiğimizde kurban acı çeker. Bundan dolayı bu işlemi yapıyoruz." dedi.

Bıçaklar 2.5 TL, satır ve balta çeşitleri ise 3.5 TL karşılığında bileniyor.

Iğdır'da bıçak bileyicilerinin yorucu mesaisi başladı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı Yaşam
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü 3. Sayfa
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait Politika
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt Güncel
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı Magazin
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti Güncel
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak
Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Esenyurt Belediyesi'ne icra şoku! Memurlar işleme başkanın odasından başladı
Esenyurt Belediyesi'ne icra şoku! Memurlar işleme başkanın odasından başladı
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu
'Terlikli İZBAN kekosu' diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
"Terlikli İZBAN kekosu" diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
'Bırak dağınık kalsın' diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
Konya'da boğazı kesilen kişi, tek elle aracını kullanarak tedaviye koştu
Konya'da boğazı kesilen kişi, tek elle aracını kullanarak tedaviye koştu
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Inter Miami, Radamel Falcao ile görüştü ve resmi bir teklif yaptı
Inter Miami, Radamel Falcao ile görüştü ve resmi bir teklif yaptı
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliklerinin 6. yılını kutladı
Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliklerinin 6. yılını kutladı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Bugün evlenecek olan Gupse Özay ve Barış Arduç'un nikah detayları belli oldu
Bugün evlenecek olan Gupse Özay ve Barış Arduç'un nikah detayları belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan Devlet Bahçeli Pınar Gültekin Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Ozan Güven Şeyma Subaşı Kerem Bursin
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Dha İzmir Ankara Bayram
Şu an buradasınız: Iğdır'da bıçak bileyicilerinin yorucu mesaisi başladı - Iğdır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 16:04:54. #1.15#
title