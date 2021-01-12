Beyaza bürünen kayısı bahçeleri güzel görüntüler oluşturdu

Iğdır'da beyaza bürünen kayısı bahçeleri güzel görüntüler oluşturdu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren soğuk hava, bir yandan hayatı zorlaştırırken diğer taraftan da güzel görüntüler oluşturuyor.

Iğdır'da kent merkezi ve köylerde etkili olan sis ve kırağı, kayısı bahçelerini beyaza bürüdü.

Özellikle yıllık yaklaşık 45 bin ton kayısı üretiminin gerçekleştiği bahçeleri kaplayan kırağı, görülmeye değer görüntüler sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız