Beyaza bürünen kayısı bahçeleri güzel görüntüler oluşturdu
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Beyaza bürünen kayısı bahçeleri güzel görüntüler oluşturdu

12.01.2021 09:45 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:51

Iğdır'da beyaza bürünen kayısı bahçeleri güzel görüntüler oluşturdu.

Iğdır'da beyaza bürünen kayısı bahçeleri güzel görüntüler oluşturdu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren soğuk hava, bir yandan hayatı zorlaştırırken diğer taraftan da güzel görüntüler oluşturuyor.

Iğdır'da kent merkezi ve köylerde etkili olan sis ve kırağı, kayısı bahçelerini beyaza bürüdü.

Özellikle yıllık yaklaşık 45 bin ton kayısı üretiminin gerçekleştiği bahçeleri kaplayan kırağı, görülmeye değer görüntüler sundu.

Beyaza bürünen kayısı bahçeleri güzel görüntüler oluşturdu
Beyaza bürünen kayısı bahçeleri güzel görüntüler oluşturdu
Beyaza bürünen kayısı bahçeleri güzel görüntüler oluşturdu
Beyaza bürünen kayısı bahçeleri güzel görüntüler oluşturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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