Iğdır'da bazı köy okullarında eğitime ara verildi - Haberler

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Iğdır'da bazı köy okullarında eğitime ara verildi

AA - Hüseyin Yıldız - Güncel
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Iğdır'da bazı köy okullarında eğitime ara verildi

Iğdır'da kar yağışından dolayı bazı köy okullarında bugün eğitime ara verildi.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da kar yağışından dolayı bazı köy okullarında bugün eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede dün etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimli bölgelerde yolların ulaşıma kapandığı, ayrıca buzlanma yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, bu nedenlerle Aşağı Civanlı, Yukarı Civanlı, Osmanköy, Sarıbulak, Abbasgöl ve Katırlı köylerinde eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

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