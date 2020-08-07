Iğdır'da bakımı ve beslenmesi yapılan kızıl şahin doğaya bırakıldı
Iğdır'da vatandaşlar tarafından bulunan kızıl şahin, doğal yaşam alanına bırakıldı.
07.08.2020 11:50 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:46
Iğdır'da vatandaşlar tarafından bulunan kızıl şahin, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Iğdır'ın Hasanhan köyünde vatandaşlar tarafından bulunan kızıl şahin, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından teslim alınan kızıl şahinin bakım ve beslenmesi yapıldı. Herhangi bir yerinde yara tespit edilmeyen kızıl şahin, doğal yaşam alanına bırakıldı. - IĞDIR
Kaynak: İHA