Iğdır'da bakımı ve beslenmesi yapılan kızıl şahin doğaya bırakıldı Iğdır'da vatandaşlar tarafından bulunan kızıl şahin, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Iğdır'da vatandaşlar tarafından bulunan kızıl şahin, doğal yaşam alanına bırakıldı. Iğdır'ın Hasanhan köyünde vatandaşlar tarafından bulunan kızıl şahin, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından teslim alınan kızıl şahinin bakım ve beslenmesi yapıldı. Herhangi bir yerinde yara tespit edilmeyen kızıl şahin, doğal yaşam alanına bırakıldı. - IĞDIR Kaynak: İHA