Ayağına bulaşan zift temizlenen atmaca doğaya salındı - Haberler
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Ayağına bulaşan zift temizlenen atmaca doğaya salındı

AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Iğdır'da ayağına zift bulaşan atmaca, temizlendikten sonra doğaya bırakıldı.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da ayağına zift bulaşan atmaca, temizlendikten sonra doğaya bırakıldı.

Tuzluca ilçesinde yol kenarında bir atmaca gören İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli, durumu Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine bildirdi.

İlçeye gelen DKMP görevlileri, yaptıkları kontrolde kuşun ayağına zift bulaştığını belirledi.

Ekipler temizleyip besledikleri atmacayı doğaya saldı.

Ayağına bulaşan zift temizlenen atmaca doğaya salındı

Ayağına bulaşan zift temizlenen atmaca doğaya salındı

Ayağına bulaşan zift temizlenen atmaca doğaya salındı

Ayağına bulaşan zift temizlenen atmaca doğaya salındı

Ayağına bulaşan zift temizlenen atmaca doğaya salındı

Ayağına bulaşan zift temizlenen atmaca doğaya salındı

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AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

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