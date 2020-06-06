Iğdır'da ay tutulması böyle görüntülendi
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Iğdır'da ay tutulması böyle görüntülendi

Iğdır'da ay tutulması böyle görüntülendi Dünyaya konum olarak 13-14 katı kadar yaklaştığı ve ışığı ile dev bir görkem oluşturan ay tutulması Iğdır'da görüntülendi Dünyaya yakın konumda olduğu için normalden daha parlak gözlemlenen, ay tutulması, tüm parlaklığı ve görkemiyle güzel görüntü oluşturdu.

06.06.2020 03:08 | Son Güncelleme: 06.06.2020 03:12

Iğdır'da ay tutulması böyle görüntülendi

IĞDIR - Dünyaya konum olarak 13-14 katı kadar yaklaştığı ve ışığı ile dev bir görkem oluşturan ay tutulması Iğdır'da görüntülendi

Dünyaya yakın konumda olduğu için normalden daha parlak gözlemlenen, ay tutulması, tüm parlaklığı ve görkemiyle güzel görüntü oluşturdu. ay tutulması, Iğdır'ın genelini gece saatlerinde adeta aydınlattı. ay tutulmasını gören vatandaşlar telefonlarına sarılıp fotoğraf çektirdiler.

Iğdır'da ay tutulması böyle görüntülendi

Kaynak: İHA

Manşet

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