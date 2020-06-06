Iğdır'da ay tutulması böyle görüntülendi
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Iğdır'da ay tutulması böyle görüntülendi

Dünyaya konum olarak 13-14 katı kadar yaklaştığı ve ışığı ile dev bir görkem oluşturan ay tutulması Iğdır'da görüntülendiDünyaya yakın konumda olduğu için normalden daha parlak gözlemlenen, ay tutulması, tüm parlaklığı ve görkemiyle güzel görüntü oluşturdu.

Iğdır'da ay tutulması böyle görüntülendi
06.06.2020 01:30 | Son Güncelleme: 06.06.2020 01:33

Dünyaya konum olarak 13-14 katı kadar yaklaştığı ve ışığı ile dev bir görkem oluşturan ay tutulması Iğdır'da görüntülendi

Dünyaya yakın konumda olduğu için normalden daha parlak gözlemlenen, ay tutulması, tüm parlaklığı ve görkemiyle güzel görüntü oluşturdu. ay tutulması, Iğdır'ın genelini gece saatlerinde adeta aydınlattı. ay tutulmasını gören vatandaşlar telefonlarına sarılıp fotoğraf çektirdiler. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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