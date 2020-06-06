Iğdır'da ay tutulması böyle görüntülendi Dünyaya konum olarak 13-14 katı kadar yaklaştığı ve ışığı ile dev bir görkem oluşturan ay tutulması Iğdır'da görüntülendiDünyaya yakın konumda olduğu için normalden daha parlak gözlemlenen, ay tutulması, tüm parlaklığı ve görkemiyle güzel görüntü oluşturdu.

Dünyaya konum olarak 13-14 katı kadar yaklaştığı ve ışığı ile dev bir görkem oluşturan ay tutulması Iğdır'da görüntülendi Dünyaya yakın konumda olduğu için normalden daha parlak gözlemlenen, ay tutulması, tüm parlaklığı ve görkemiyle güzel görüntü oluşturdu. ay tutulması, Iğdır'ın genelini gece saatlerinde adeta aydınlattı. ay tutulmasını gören vatandaşlar telefonlarına sarılıp fotoğraf çektirdiler. - IĞDIR Kaynak: İHA