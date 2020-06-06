Iğdır'da ay tutulması böyle görüntülendi
Dünyaya konum olarak 13-14 katı kadar yaklaştığı ve ışığı ile dev bir görkem oluşturan ay tutulması Iğdır'da görüntülendiDünyaya yakın konumda olduğu için normalden daha parlak gözlemlenen, ay tutulması, tüm parlaklığı ve görkemiyle güzel görüntü oluşturdu.
06.06.2020 01:30 | Son Güncelleme: 06.06.2020 01:33
Dünyaya konum olarak 13-14 katı kadar yaklaştığı ve ışığı ile dev bir görkem oluşturan ay tutulması Iğdır'da görüntülendi
Dünyaya yakın konumda olduğu için normalden daha parlak gözlemlenen, ay tutulması, tüm parlaklığı ve görkemiyle güzel görüntü oluşturdu. ay tutulması, Iğdır'ın genelini gece saatlerinde adeta aydınlattı. ay tutulmasını gören vatandaşlar telefonlarına sarılıp fotoğraf çektirdiler. - IĞDIR
Kaynak: İHA